Büyükçekmece, konumu ve nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul'un önemli ilçeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle "Büyükçekmece Belediye Başkanı kim?" ve "Büyükçekmece Belediyesi hangi partinin?" soruları yalnızca yerel halkı değil, yatırımcıları ve şehir planlamacılarını da yakından ilgilendiriyor. Peki, Büyükçekmece Belediye Başkanı kim? Büyükçekmece Belediyesi hangi partinin?

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

2024 yerel seçimlerinde yedinci kez bu göreve seçilen Akgün, Büyükçekmece halkının güvenini bir kez daha kazanmıştır.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?

Büyükçekmece, 2024 yerel seçimleri itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunuyor. Dr. Hasan Akgün, CHP adayı olarak seçimlere katılmış ve %48,04 oranında oy alarak yeniden seçilmiştir.

HASAN AKGÜN KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğan Hasan Akgün, ilkokul eğitimini Adapazarı'nın Kaynarca ilçesinde tamamladı. Ortaokul öğrenimini Florya Şenlikköy Ortaokulu'nda sürdüren Akgün, Yeşilköy 50. Yıl Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılında ise "Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece" başlıklı doktora teziyle doktora unvanını aldı.

Hasan Akgün'ün belediyecilik kariyeri 1975 yılında Sefaköy Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak başladı. 1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nün kurucuları arasında yer aldı. 1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 1994 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Akgün, 1999 yılından 2024 yılına kadar üst üste yedi kez bu göreve seçilmiştir.