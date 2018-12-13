Büyükakın Suadiye Meydan Projesi'ni İnceledi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 50 yıllık hayal olan Teleferik Projesi'nin temel atma töreni sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a Kartepe'de yapılan çalışmaları anlattı. Çalışmaları hızla devam eden Suadiye Meydan Projesi hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Doç.Dr.Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkan Vekili Faruk Baysal ve teşkilat mensuplarına bilgi veren Başkan Üzülmez "Suadiye Meydan Projesi, Kartepemize değer katacak projeler arasında yer almaktadır" dedi.

YAKLAŞIK 16 BİN METRE KARE

Suadiye Meydan Projesi'nin devam eden çalışmalarını yerinde anlatan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Kartepe'nin büyük nüfus yoğunluğuna sahip Suadiye Mahallesi ve çehresini değiştirecek Kent Meydanı düzenleme projesi çalışması Etüt Proje Müdürlüğümüz tarafından hazırlandı. Yaklaşık 16 bin metrekarelik alana sahip proje, çok amaçlı organizasyonlara imkan sağlayacak bir meydan, çocuk bahçesi, spor oyun alanları, doğa parkı, yakın çevre sakinlerinin günlük dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlandı" şeklinde konuştu.

YORULMAK BİLMEDEN ÇALIŞACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın "Kartepemiz genç bir ilçe olmasına karşın yapılan yatırımlar sonrasında turizmin merkezi olmaktadır. Yaz ve kış turizmin adresi olan Kartepemiz de sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri gösterilirken, Yeni yatırımlarla mark adeğerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Kartepemizin gelişmesi noktasında emeği geçen geçmiş dönem belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımızın ekiplerine ve mevcut Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ederim. Başarı birlik ve beraberlik içinde çok çalışmakla gelir. Bu bilinçle yorulmak bilmeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.