Büyükakın: "Mazeret değil, hizmet üretiyoruz"
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Büyükakın: "Mazeret değil, hizmet üretiyoruz"

Başkan Büyükakın, Başiskele ilçesinin Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerindeki yaptığı ziyarette, "Mazeret değil, hizmet üretiyoruz" dedi.

Büyükakın:
20.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:05

Başkan Büyükakın, Başiskele ilçesinin Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerindeki yaptığı ziyarette, "Mazeret değil, hizmet üretiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele ilçesinin Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerini Başiekele İlçe Belediye Başkanı Yasin Özlü ile ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Şahin Talus ve İlçe Başkanı Mustafa Koral'ın da yer aldığı ziyaretlerde köy muhtarları Mehmet Borlak, Ali Özkanlı, Cevdet Topal ve Mithat Çelik bulundu. Gittiği her köyde büyük bir misafirperverlikle ve ilgiyle karşılanan Büyükakın, herkese teşekkür ederken, gelen yeni hizmet taleplerine dönük adımlar atacaklarını da vurguladı.

Kocaeli'nin her köşesine hizmet ettiklerini, ilçe merkezlerinden en uzak yerleşim yerlerine kadar vatandaşların tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerini ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek milletin kendisine hizmet edeni unutmadığını ve sahip çıktığını da dile getirdi. Köylerde yaşayan herkesle yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın'a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da eşlik etti. Başkan Büyükakın, gerçekleştirdiği sohbetlerde: "Biz bu ülkenin, bu şehrin her karışına aşığız. Milletimizle her fırsatta buluşuyor, hizmetlerin en güzelini yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan gençlere dönük yatırımlara, alt ve üst yapıdan sosyal yardımlara her alanda vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Köy ziyaretlerinde Türkiye'nin dış politikadaki gelişmeleri üzerine sorulan sorulara yanıt veren Büyükakın, "Ülkemiz Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı bölgelerde yürüttüğü mücadele bir istikbal mücadelesidir. Savunma sanayisinde yakaladığımız millileşme çalışmaları bugün enerjide de dışa bağımlı bir ülkeden kurtulma çabasıyla devam etmektedir. Enerji güvenliği ülkemiz açısından çok önemlidir ve bu konuda Mavi Vatan'da çok önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de hakkını sonunu kadar aramakta kararlıdır' olduğunu dile getirmektedir. Cumhurbaşkanımız, hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamayacağını da vurgulamaktadır" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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