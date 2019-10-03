Büyükakın; ''Felsefesi olmayanın vizyonu olmaz''

03.10.2019 20:25

Marmara Belediyeler Birliğinin uluslararası düzeyde düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu/ Marmara Urban Forum sona erdi. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan kapanış oturumunda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, daimi bir komitenin oluşturulması ve sonuç bildirgesinin hazırlanması önerisinde bulunarak " Felsefesi olamayanın vizyonu olmaz. Gelinen noktada niçin sorusunu sormayı unuttuk. Felsefeden uzaklaşıyoruz. Geldiğimiz noktada bize lazım olan disiplinler arası bir bakış açısı. MARUF'un başardığı bir konu budur, farklı konulardan düşünceleri bir araya getirdi"dedi.

25 ÜLKEDEN 5000 KATILIMCI

25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve 5 kin katılımcı ile bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturan Marmara Belediyeler Birliği'nin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu sona erdi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda "Çözüm Üreten Kentler" mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geldiği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform oldu.

21. YÜZYIL KENT VİZYONLARI

İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 gün süren programda, 56 oturum gerçekleştirildi. Programın kapanış oturumu Çamlıca Salonu'nda gerçekleştirildi. Kapanış oturumunda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; "Gelişen modelleşme ile birlikte inanılmaz başarılar elde ediyoruz, ama bu kapsamda uzmanlaşmanın getirdiği bir körleşmeye sebep olduk. Sorunlara bütüncül bakmayı unuttuk. Felsefesi olamayanın vizyonu olmaz. Gelinen noktada niçin sorusunu sormayı unuttuk. Felsefeden uzaklaşıyoruz. Uzmanlaşma ile birlikte bütünü kaçırmaya başladık. Geldiğimiz noktada bize lazım olan disiplinler arası bir bakış açısı. MARUF'un başardığı bir konu budur. Farklı konulardan düşünceleri bir araya getirdi"dedi.

"DAİMİ KOMİTE OLUŞTURALIM

Bazı önerilerde bulunan Başkan Büyükakın; "Şehirleşme konusunda öğrencilerimizi daha çok yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlamaya teşvik etmeliyiz. Burada konuşulanlar çabuk unutulabilir. Buradan çözüm üreten bir heyet oluşturalım. Daimi bir komite oluşturmalıyız. İçerisinde hocalarımızın olduğu bir heyet. Bu heyet burada gerçekleştirilen oturumlarda ele alınan konulardan bir bildirge hazırlasın. Bir önerim daha var. Çalışma grupları oluşturulmalıdır ve toplanmayı her yıl gerçekleştirmeliyiz" ifadesinde bulundu.

"İNSAN GÜCÜNÜ KULLANALIM"

Çözüm önerilerinden bulunan Başkan Büyükakın; "Dünyayı değiştirmek istiyorsanız ayağa kalkmalısınız. Akademisyenlerden beklediğim şu. Ne yapmamız gerekiyorsa bize söyleyin. Biz bunun üzerinde çalışalım. Belediyeler arasında personel açısından değişim programı uygulayalım. 6 aylık bir periyotta görevlendirme imkânımız var. Bunu kullanabiliriz. Bizim elimizdeki en önemli güçlerden biri insan kaynağıdır. Gelişen dünyada ara elaman niteliğindeki bu gücü kullanmalıyız" açıklamasında bulundu.

"TÜM HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK"

Maruf'un önemli başarılara imza attığını ifade eden Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ise; "2 yılda bir düzenlediğimiz etkinliğimiz bu yıl büyük ilgi gördü. Bizim hedefimiz bu yıl 3 bin kişiydi. Dün itibariyle bu sayı 5 bin kişiye ulaştı. En büyük hedefimiz genç, enerjik ve nitelikli katılımcılardı. Bu hedefimize ulaştık. Genç insanları, öğrencileri burada görmekten büyük mutluluk duydum. Gençlerimizin bu dünyaya yapacağı katkılara inancım arttı. Bugün düzenlediğimiz kapanış sempozyumunda şunu söylemek istiyorum. Bu forum ile ilgili kurduğumuz tüm hedeflere ulaştık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler