Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı

Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

30 Ağustos Zafer Bayramı Nilüfer ilçesinde coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Nilüfer ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Atatürk komutasında 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümü, Nilüfer'de törenle kutlandı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve vatandaşlar katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tören konuşmasına herkesin Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı. Dışarda emperyalizme, içerde feodalizme karşı savaş vererek çağdaş Türkiye'nin temellerini atan Mustafa Kemal'in, dünyanın en büyük devrimcisi olduğunu ifade eden Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti: "Onun kurduğu bir ülkede yaşamak bizim en büyük şansımız, onun kurduğu Cumhuriyet, en büyük emanetimizdir. Büyük zaferin 99. yılında Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Yolunuz yolumuz, bağımsızlık ruhumuz diyoruz. Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren cesaret ve inancın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayallerinin sona ermediğini biliyoruz ve Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı ifade ediyoruz. Büyük zaferin 99. yılında tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından Nilüfer Halk Dansları Topluluğu bir gösteri yaptı. - BURSA

Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı
Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Filiz Akın Düm Tek Tek Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 13:32:02. #1.15#

title