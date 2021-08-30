Büyük zaferin 99. yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Nilüfer ilçesinde coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Nilüfer ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Atatürk komutasında 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümü, Nilüfer'de törenle kutlandı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve vatandaşlar katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tören konuşmasına herkesin Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı. Dışarda emperyalizme, içerde feodalizme karşı savaş vererek çağdaş Türkiye'nin temellerini atan Mustafa Kemal'in, dünyanın en büyük devrimcisi olduğunu ifade eden Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti: "Onun kurduğu bir ülkede yaşamak bizim en büyük şansımız, onun kurduğu Cumhuriyet, en büyük emanetimizdir. Büyük zaferin 99. yılında Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Yolunuz yolumuz, bağımsızlık ruhumuz diyoruz. Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren cesaret ve inancın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayallerinin sona ermediğini biliyoruz ve Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı ifade ediyoruz. Büyük zaferin 99. yılında tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından Nilüfer Halk Dansları Topluluğu bir gösteri yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı