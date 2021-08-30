Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te düzenlenen törende, 5000 Evler Şehitlik Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Karabük'te düzenlenen törende, 5000 Evler Şehitlik Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra Vali Fuat Gürel, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Karabük Kent Meydanı'nda yapılan törende ise Atatürk Anıtı'na Vali Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende karate, cimnastik, halk oyunları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler tören geçişi ile son buldu.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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