Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ve Keskin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ve Keskin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşılı Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Erdem Karanfil ve Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Astsubay Çavuş Nurullah Poyraz, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Kaymakam Karanfil ve beraberindekiler, daha sonra Karaahmetli köyündeki şehit Mikail Dönmez'in mezarını ziyaret ederek, dua etti

Keskin

Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlıkta devam eden törende, Kaymakam Yılmaz, tebrikleri kabul etti.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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