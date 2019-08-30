Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kutlamalar kapsamında Kaymakam Ahmet Narinoğlu ve beraberindekilerin, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Jandarma Kıdemli Başçavuş Barış Demir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.
Törene, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcı Kemal Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP İlçe Başkanı Suat Ülkü, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.