Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

31.08.2019 01:28

Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi, fener alayı düzenlendi.

Ordu Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamında resepsiyon gerçekleştirildi.



Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde verilen resepsiyona ev sahipliği yapan Vali Seddar Yavuz, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, ağustos ayının, Türk tarihinde zaferler ayı olarak müstesna bir ay olduğunu ifade etti.



Şanlı Türk tarihinin, her Türk vatandaşına büyük bir emanet verdiğini ve aynı zamanda sorumluluk da yüklediğini belirten Vali Yavuz, "Dolayısıyla bu emaneti taşımak, herbir Türk evladı için bir onur, haysiyet ve şereftir." dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Vali Yavuz, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve diğer zaferlerimizi taçlandırmak, tarihten güç almak ve bir daha bu durumlara düşmemek için birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek, görüş ve fikir ayrılıklarımızı körüklememek ve bir araya gelmek herhalde en önemli hususlardan bir tanesidir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından üzerinde "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pastayı, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kore Gazisi Recep Ali Güler ve şehit ailesi Ahmet Kılıç ile birlikte kesti.

Resepsiyona Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Baro Başkanı Murat Poyraz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, TCG Barbaros Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve iş adamları katıldı.

Öte yandan Ordu Gençlik Platformu tarafından Altınordu ilçesinde fener alayı düzenlendi.

Sırrıpaşa Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA