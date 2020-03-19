Büyük Veba Salgını'nda kendine eve kapatan Isaac Newton büyük keşifler yaptı 1665'da Londra nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüne sebep olan 'Büyük Veba Salgını' yaşandığında üniversite öğrencisi olan Sır Isaac Newton kendini aile çiftliğine kapatmıştı. Newton, bu süreçte en büyük teori ve keşiflerine temel olan önemli bilimsel çalışmalar yürüttü

Tarihin en etkili bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Isaac Newton bir elmanın yer yüzüne düşüşünü gözlemleyerek dünyaya bakışımızı değiştirdi. Evrensel kütle çekim yasasını ve hareket yasalarını formülleştiren Newton ayrıca optik bilimine önemli katkılar sağladı ve matematiksel analizin giriş kısmı olan sonsuz küçükler hesabını geliştirdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com