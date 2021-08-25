Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi büyük ilgi gördü
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Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi büyük ilgi gördü

Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi büyük ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi ile devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi ile devam ediyor.

Zaferi'nin kazanıldığı Büyük Taarruzun başladığı Şuhut'ta düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi açıldı. Rehber Habib Akalın öncülüğünde Atatürk Parkı'nda düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi büyük ilgi gördü
Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi büyük ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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