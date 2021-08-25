Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi büyük ilgi gördü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi ile devam ediyor.