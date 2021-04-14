Büyük Patlama'nın Araştırıldığı Cern'de "Heyecanlı Bir Şey" Bulundu
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Büyük Patlama'nın Araştırıldığı Cern'de "Heyecanlı Bir Şey" Bulundu

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Büyük Patlama'nın Araştırıldığı Cern'de 'Heyecanlı Bir Şey' Bulundu

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de çalışan bilim insanları yepyeni bir fizik kanıtı ile uğraşırken, bu yeni bulguları hakkında optimistik olduklarını söylediler.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de çalışan bilim insanları yepyeni bir fizik kanıtı ile uğraşırken, bu yeni bulguları hakkında optimistik olduklarını söylediler. LHC Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın 10 yıl önce harekete geçmesinden bu yana fizik sırlarını çözecek yeni parçacıklar bulmak için uğraşan elemanlar, fizikçilerin kalplerini yerinden fırlatacak açıklamalar için hazırlık yapıyorlar.

Son on yılda gerçekleşen milyarlarca çarpışmayı analiz ettikten sonra yepyeni bir şeyle karşılaştıklarını iddia ediyorlar. Bu yepyeni şey doğal bir fenomenin taşıyıcısı olabilir mi? Evet, bu ihtimal çok yüksek ancak hem iyimser hem de dikkatli olmalıyız diyor CERN...

Mitesh Patel, Londra Imperial College parçacık fizikçisi ve bu deneylerdeki liderlerden biri. Heyecanını şu sözlerle paylaştı; "Bunun 20 yıllık parçacık fizik geçmişimde yaptığım en heyecanlı şey olduğunu anladım."

Ekranda sonuçları gördüklerinde anomali hala mevcuttu ancak – her 100 elektron bozunması için 85 muon bozunması vardı ancak bu sefer daha öncekilerden çok daha az bir belirsizlikle.

Fizikçileri heyecanlandıracak şey ise sonucun belirsizliğinin 'üç sigma' nın üzerinde olması.  Verinin tesadüfi bir rastlantı olması için binde bir şans var ancak parçacık fizikçilerine göre üç sigmadan fazla herhangi bir şey bir 'delil' olarak kabul edilir. Her ne kadar bu bulgunun 'gözlem' veya 'buluş' statüsüne geçmesi için daha çok yol alınması gerekse de yani '5 sigma' lık olması gerekse de, bu yeni gelişme ile hızla yol alırlar diye umuyoruz.

BENZER ÖLÇÜMLER YAPILIYOR

Çalışmalar, teknolojik gelişmeler hızla ilerlerken, LHC ve Japonya'daki Belle II deneyleri benzer ölçümlere devam ediyor.

Teorisyenlerin temel parçacıkları ve güçleri birleştirmesine yardım etmesi bile mümkün olabilecek bu buluş günümüzün diğer sırlarını da açıklamaya ışık tutabilir. Mesela kainatı dolduran görülmeyen karanlık maddenin ve Higgs Bozonu'nun doğasını çözmeye bile yardım edebilir. Hiç olmadı bilim insanlarını daha önce akla gelmemiş bir şeye yönlendirebilir.

"Nedir bu heyecan?" diyenlere kısaca açıklayalım.

Böylesi önemli sonuçlara pek sık rastlanmıyor, o yüzden bu yeni bilgi yardımıyla bilim insanları adeta bir ava çıktılar ve ancak çok çalışarak ulaşılabilecek bir şeyin peşindeler. Parçacık fizik için olağanüstü bir buluşla sonlanacak bu yolda hepsine başarılar.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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