Büyük Oyun filmi konusu nedir? Büyük Oyun oyuncuları ve Büyük Oyun özeti!
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Büyük Oyun filmi konusu nedir? Büyük Oyun oyuncuları ve Büyük Oyun özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Büyük Oyun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Büyük Oyun konusu, özeti ve Büyük Oyun oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Büyük Oyun filminin detayları…

25.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:26
Büyük Oyun filmi konusu nedir? Büyük Oyun oyuncuları ve Büyük Oyun özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Oyun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Oyun filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Oyun konusu nedir, Büyük Oyun oyuncuları kimler ve Büyük Oyun özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK OYUN KONUSU NEDİR?

Ormanda kamp yapmakta olan Oskari, esrarengiz bir uçağın kamp alanı yakınlarına düşürülmesi sonucunda Amerikan Başkanı ile tanışır. Fakat Amerikan Başkanının bu durumdan kurtarılması gerekmektedir. Oskari, kontrolü ele geçirerek Başkan Moore'un kurtarılmasına yardım eder. Dünyanın en güçlü adamı soğuk Finlandiya ormanlarında genç bir çocuğun korumasıyla hayatta kalabilir mi?

BÜYÜK OYUN OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jalmari Helander

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Ray Stevenson, Ted Levine, Jim Broadbent, Victor Garber

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2014 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2015 Cuma

Senaryo: Jalmari Helander , Petri Jokiranta

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