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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Kızılören ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Kızılören ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Kızılören Kadın Kültür Evi üyesi ev hanımı Hülya Altınok, yaptığı Atatürk büstünü, ilçede düzenlenen anma programına katılan öğretmen ve öğrencilere hediye etti.

Altınok, vatanın kurtarıcısı Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde Ata'nın büstünü yaparak Kızılören öğrencilerine ve öğretmenlerine hediye etmek istediğini kaydetti.

Kadın Kültür Evinin ilçeye kazandırılmasında en büyük emeği olan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür eden Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol da belediye olarak her zaman kadınların yanında olduklarını belirtti.

Vali Gökmen Çiçek'in göreve geldiği günden itibaren il genelinde Kadın Kültür Evlerinin kurulmasının talimatını vermesinden sonra ilçede de Kadın Kültür Evi kurularak faaliyete geçtiğini anımsatan Erol, şöyle devam etti:

"Kadınlar Kültür Evlerinde üretim yaparak kendi ekonomilerine destek vermektedirler. Bizde Kızılören Belediyesi olarak Kadın Kültür Evinin her türlü ihtiyacına destek vermeye devam ediyoruz. Atanın ölüm yıldönümünde ev hanımı Hülya Altınok, Atanın büstünü yaparak öğretmen ve öğrencilere hediye etmek istedi. Bizde yine belediye olarak kendisine destek verdik ve güzel bir çalışma ortaya çıktı."

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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