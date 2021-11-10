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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla havalimanındaki anma töreninde, Türkçe ve İngilizce anons yapıldı.

Terminale asılan Türk bayrağı ile Atatürk'ün portresi önünde bir araya gelen çalışanlar ile yolcular, saatler 09.05'i gösterdiğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Dış Hatlar Terminali pasaport kontrol noktası önünde yapılan anmaya, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Başmüdürü Sadık Sürücü ile bazı çalışanlar katıldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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