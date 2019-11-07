Büyük Okyanus'taki 'Ateş Halkası' bir adayı yuttu, yepyeni bir ada oluşturdu

07.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:58

Büyük Okyanus'taki Tonga Takımadaları'nda deniz altında meydana gelen yanardağ patlaması bir adayı batırırken, yok olan adanın üç katı büyüklüğünde yeni bir ada oluşturdu.



Tongalı yetkililer yeni oluşan adanın yaklaşık yüz metre genişliğinde, 4 yüz metre uzunluğunda olduğunu açıkladı. Yeni ada, batan Lateiki adasının yaklaşık 120 metre batısında su yüzüne yükseldi. Olay 18 gün boyunca süren deniz altı patlaması sonucunda meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle