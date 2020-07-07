Büyük Hazine: Sırlar Kitabı Filmi filmi konusu nedir? Büyük Hazine: Sırlar Kitabı Filmi oyuncuları ve Büyük Hazine: Sırlar Kitabı Filmi özeti!

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BÜYÜK HAZİNE: SIRLAR KİTABI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Benjamin Gates, yardımcıları ve ailesiyle birlikte, Abraham Lincoln'ün katili John Booth'un günlüğündeki kayıp sayfanın peşine düşer. Hem günlükte yer alan büyük büyük babasının adını temize çıkarmak hem de yeni kayıp hazineyi bulmak için gizemli bir maceraya atılır. Söz konusu günlük, suikastı yapan Booth öldürüldüğünde üzerinden çıkmıştır. Ancak günlük bulunduğunda birkaç sayfası eksiktir ve bu kayıp sayfalar o güne kadar bulunamamıştır. Üstelik Ben ile Patrick Gates'in bulduğu eksik sayfalarda Başkan Lincoln'e düzenlenen komploya, ailenin büyük babası Thomas Gates'in de bir şekilde suç ortaklığı yaptığı iddia edilmektedir. Ben Gates, bu olayın ardındaki gizemi çözmek için Amerikan tarihi arşivcisi olan eski kız arkadaşı Abigail Chase ve teknoloji dâhisi ortağı Riley Poole ile beraber çalışır.

BÜYÜK HAZİNE: SIRLAR KİTABI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jon Turteltaub

Senaryo: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley

Oyuncular: Helen Mirren, Jon Voight, Diane Kruger, Justin Bartha, Nicolas Cage

Filmin Türü: Aksiyon, Macera, Gizem,

Orijinal Adı: National Treasure: Book of Secrets

Yapım Yılı: 2007

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca

Filmin Süresi: 124 dk.