BÜYÜK EV "YENİDEN" ABLUKADA İlk bölümü yoğun ilgi gören ve sıradışı konsepti ile adeta ezber bozan "Tiktak'la Park Et Seyret"in ikinci etabı "Büyük Ev Ablukada" grubunun muhteşem performansı ile başladı...

Kerkisolfej tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk arabalı konser etkinliği olma özelliğini taşıyan konserlerin ikinci bölümünün açılışını yapan Büyük Ev Ablukada, yeniden Park Et Seyret sahnesinde olmanın heyecanını yaşadı... Biletleri saatler önce tükenen konserde binlerce hayranına bir kez daha unutulmaz bir gece yaşatan grubun solisti Bartu Küçükçağlayan, etkinlik alanını dolduran müzikseverlere teşekkür etti...Yaklaşık iki saat süren performanslarının sonunda İbrahim Tatlıses'in "Tabi Tabi" şarkısını kendi yorumuyla seslendiren Büyük Ev Abluka'da geceyi sevenlerinin alkışları ile noktaladı...

Kaynak: Snob Magazin