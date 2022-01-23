Büyük Etiyopya Koşusu, 2 yıl sonra yeniden yapıldı

ADDİS Afrika'dan ve dünyadan her yıl yüzlerce atleti Etiyopya'ya çeken "Büyük Etiyopya Koşusu", 2 yıllık ertelemenin ardından yeniden düzenlendi.

ADDİS Afrika'dan ve dünyadan her yıl yüzlerce atleti Etiyopya'ya çeken "Büyük Etiyopya Koşusu", 2 yıllık ertelemenin ardından yeniden düzenlendi.

Ülkedeki iç savaş ve Kovid-19 salgınından ötürü son yıllarda yapılamayan başkent Addis Ababa'daki koşuya bu yıl yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

Eski olimpiyat şampiyonu Haile Gebrselassie tarafından 2001 yılında başlatılan koşu 10 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor.

Katılımcılardan 35 yaşındaki Abay Getachew, AA muhabirine, yarışın yeniden yapılmasının başkentin, iç savaşın ardından yeniden normale döndüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

Getachew, "Savaş ekonomiyi olumsuz etkiledi ve çok sayıda büyükelçilik çalışanlarını tahliye etti ama şimdi savaşın etkisi yavaşça sona eriyor ve yabancılar geri dönüyor." diye konuştu.

Başkentin Meskel Meydanı'nda başlayan koşuya hem amatör hem de profesyonel atletler katılıyor.