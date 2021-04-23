Büyük aşk bitti mi? Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'la olan pozlarını sildi

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Ayrıldıkları konuşulan çiftten henüz bir açıklama gelmedi.