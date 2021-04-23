Büyük aşk bitti mi? Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'la olan pozlarını sildi
Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Ayrıldıkları konuşulan çiftten henüz bir açıklama gelmedi.
FOX TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisinde bir dönem birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Geçtiğimiz sene Alkan'ın diziden ayrılmasının ardından çift, sosyal medya hesaplarından birlikte olduklarını duyurmuştu.
FOTOĞRAFLARI KALDIRDI
Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırarak evlilik sinyali veren güzel oyuncu, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Cavadzade, Instagram hesabından oyuncu sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını sildi. Güzel oyuncunun bu hamlesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
SADECE BİR POZU SİLMEDİ
Cavadzade sadece Gökhan Alkan ile balkonda verdiği bir pozu silmedi. Gökhan Alkan ise kendisi Instagram hesabından aşk pozlarını kaldırmadı.