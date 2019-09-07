Büyük altay güç depoluyor!

07.09.2019 10:32

SAİT KARAFIRTINALAR: ''MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK ÖNEMLİYDİ''

Siyah-Beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar milli arada çalışmalarının planladıkları şekilde geçtiğini kaydetti. Milli ara öncesinde Balıkesirspor'u mağlup ederek araya moralli girdiklerini belirten Karafırtınalar, "Milli araya moralli girmek önemliydi. Balıkesirspor maçının analizini yaptık. Fizik olarak eksikliklerimiz vardı. Bireysel çalışmalara da ağırlık veriyoruz. Milli takım arası gayet iyi geçiyor. Bu çalışmalarımızın olumlu getirisini önümüzdeki haftadan itibaren sahaya yansıtacağız.'' dedi.

ÖZGÜR ÖZKAYA'DAN RAKİPLERE GÖZDAĞI: ''LİGİN AVANTAJLI EKİPLERİNDENİZ''

Altay'ın başarılı sol beki Özgür Özkaya da, transfer döneminin son gününde birçok rakip takımın kadrolarını güçlendirdiğini fakat kendilerinin oturmuş kadro yapısıyla avantajlı olduklarını söyledi. Başarılı oyuncu, geçen hafta Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girdiklerini vurgulayarak, "Milli arada çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu arayı iyi değerlendirip lige galibiyetle devam etmek istiyoruz. Haftalar ilerledikçe herkes bizi görecek.'' dedi.

Yaz transfer döneminin son gününde birçok takımın kadrosuna takviyeler yaptığını ifade eden Özgür Özkaya; "Geçen yıldan oluşan bir çekirdek kadromuzu vardı. O kadro korundu. Ortaya koyduğumuz futbol herkes tarafından beğenildi. Yaz transfer döneminde de bu kadroya bazı takviyeler yapıldı. Sezon başında Afyon'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Diğer takımlar transferler yaparak yavaş yavaş takımlarını oturtmaya çalışıyor fakat biz oturmuş bir takımız. Onun için diğer rakiplerimizden avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe zaten herkes bunu görecek. Milli aranın ardından bir seri yakalarsak her şey bizim adımıza güzel olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler