Büyük Aile Çiftliği nerede, hangi ülkede çekildi? Yorkshire nerede? TRT Belgesel'in yapımı Büyük Aile Çiftliği ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
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Büyük Aile Çiftliği nerede, hangi ülkede çekildi? Yorkshire nerede? TRT Belgesel'in yapımı Büyük Aile Çiftliği ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

28.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:07
Büyük Aile Çiftliği nerede, hangi ülkede çekildi? Yorkshire nerede? TRT Belgesel'in yapımı Büyük Aile Çiftliği ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

TRT Belgesel'de yayınlanan yapımlardan biri olan Büyük Aile Çiftliği hakkında Büyük Aile Çiftliği nerede çekildi? TRT Belgesel'in yapımı Büyük Aile Çiftliği ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Dokuz çocuklu bir ailenin doğal yaşamını konu edinen Büyük Aile Çiftliği, TRT Belgesel kanalında yayınlanıyor. Doğal ortamı ile merak edilen program hakkında Büyük Aile Çiftliği nerede çekildi? TRT Belgesel'in yapımı Büyük Aile Çiftliği ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? soruları yanıt arıyor.

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İngilizce adı "Our Yorkshire Farm" olan Büyük Aile Çiftliği adlı belgesel kuşağı, İngiltere'de çekildi. 2000 dönümlük kırsal arazide yaşayan ailenin 9 çocuğu vardır.

YORKSHIRE NEREDE?

North Yorkshire, Birleşik Krallık'ın İngiltere ülkesinin Yorkshire ve Humber bölgesinde iki seviyeli bir metropoliten olmayan kontluk ve yine o bölgede ve kısmen Kuzey Doğu İngiltere bölgesinde bulunan tek seviyeli metropoliten olmayan yerel bölge/boroughlar için bir "törensel kontluk"'dur. Fiilen 1974'te kurulmuştur ve 1996'da bazı reorganizasyona uğramıştır. Yüzölçümü 8,654 km² olup İngiltere'de en büyük alanlı törensel kontluktur. Sınırları içinde "Yorkshire Dales" ve "Yorkshire Moors" boş kırları bulunur ve Kuzey Yorkshire'ın alanının %40'ı "milli Parklar" içindedir. North Yorkshire Kontluğu yerel idare merkezi Northallerton kentinde kurulmuştur.

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Program pazar akşamları 20:10'da başlıyor. TRT Belgesel ekranlarından takip edebilirsiniz.

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