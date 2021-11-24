Adalet Bakanı Gül, yenilikleri art arda duyurdu: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Komisyonda sunum yapan Adalet Bakanı Gül, tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurup, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak." dedi.

HAVALİMANINA ADLİYE YAPILACAK

Finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıklayan Bakan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na da 2022 yılı içerisinde bir adliye yapılacağını duyurdu.

İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinen Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.

Yenilik haberler ini duyuran Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır.

Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır.

FETÖ'nün cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt ajandasına göre kurdular, tezgahladılar, tuzakladılar.

Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil, asla el değmeyecek bir mercidir.

Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir.

22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak.

2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

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