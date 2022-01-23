Büşra Pekin yanmaktan son anda kurtuldu

Hürriyet 'ten Arzu Akbaş Zor'un haberine göre; 4 Şubat tarihinde vizyona girmeye hazırlanan "Dilberay" filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin , çekimler sırasında yaşadığı kazayı ilk kez Kelebek'e anlattı. Ketche'nin yönettiği, 2019 yılında vefat eden ses sanatçısı Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde, sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin senaryo gereği doğum günü kutlaması için mumları üflediği sahnede, yanma tehlikesi geçirdi. Öne eğildiği sırada saçları tutuşan sanatçıyı, filmde Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş rolündeki oyuncu Doğukan Güngör ilk müdahaleyi yaparak kurtardı. Yanmaktan son anda kurtulan Büşra Pekin, o anları şöyle anlattı:

"Sette doğum günü kutlama sahnesi çekiyorduk. Ketche, 'kayıt' dedikten sonra mumları üflemek için öne doğru eğildim. Oyuncu arkadaşım Doğukan'la da ilk sahnemizdi, bir anda Doğukan kafama vurmaya başladı. Şaşkınlık içindeydim, çünkü farkında değildim ama meğer mumları üflediğim sırada saçlarım tutuşmuş. Doğukan da bir süper kahraman edasıyla söndürmeye çalışıyormuş. O sahneden sonra sette Doğukan'ı süper kahraman ilan ettik!"

Snob Magazin - Magazin Haberleri