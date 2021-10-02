Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo aldı

Çok Güzel Hareketler programıyla yıldızı parlayan sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatının anlatılacağı filmde rol alacak. Ay'ın gençliğini oynayacak olan oyuncu, rolü için kilo aldı.

"ROL İÇİN 9 KİLO ALDIM"

Geçtiğimiz sene 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo veren Büşra Pekin, yeni projesi için de kilo aldı. Nisan 2019'da ölen Dilber Ay'ın hayatını oynamak için kamera karşısına geçen Pekin "Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi. İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay'ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun" ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen 65 yaşında hayatını kaybetti.