Büşra Kayıkçı'nın "Bring the Light" isimli tekli albümü Deutsche Grammophon etiketiyle müzikseverlerle buluştu
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Büşra Kayıkçı'nın "Bring the Light" isimli tekli albümü Deutsche Grammophon etiketiyle müzikseverlerle buluştu

Büşra Kayıkçı'nın 'Bring the Light' isimli tekli albümü Deutsche Grammophon etiketiyle müzikseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Kültür Sanat

Neoklasik müziğin genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı'nın "Bring the Light" isimli tekli albümü, köklü klasik müzik plak şirketlerinden Deutsche Grammophon etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Neoklasik müziğin genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı'nın "Bring the Light" isimli tekli albümü, köklü klasik müzik plak şirketlerinden Deutsche Grammophon etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Klasik müzik endüstrisinde 123 yıllık tarihe sahip Deutsche Grammophon'un Project XII kapsamında hazırladığı kolektif albüm projesinin parçası olan Büşra Kayıkçı, yıl sonunda piyasaya sunulacak plakta yeni özgün eseriyle yer aldı.

Kayıkçı, aralarında Moby, Sting, Max Richter, Vikingur Olafsson, Krystian Zimerman'ın bulunduğu DG Classics'te albümü olan ilk Türk müzisyen olarak tarihe geçti.

Çocukluğundan itibaren piyano, bale ve resim alanında eğitim alan Kayıkçı, mimarlık fakültesinde tamamladığı lisans eğitiminin ardından kompozisyon çalışmalarına başladı.

Minimalist ve neoklasik tarzda 9 eserden oluşan çıkış albümü "Eskizler"i 2019'da bağımsız olarak yayımlayan Kayıkçı, ikinci albümü "Tuna"yı geçen yıl piyano tasarımcısı David Klavins'in daveti üzerine Macaristan'daki atölyesinde Architizer ödüllü "Una Corda" isimli tasarım piyanoda kaydetti.

Kayıkçı'nın diğer bir teklisi olan "Doğum" ise geçen sonbaharda New York Theatre Ballet dans okulunun modern dans gösterisinde kullanıldı. İş birliği, The New York Times'ta işlendi. Kayıkçı'nın Galata'dan esinlenerek yazdığı "Kuledibi no. 1" isimli çalışması ise The Wall Street Journal'de yayımlanan İstanbul temalı bir makalede müzik önerileri arasında yer aldı.

Büşra Kayıkçı, Türkiye'de de İKSV ve Zorlu sahnelerinde konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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