Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri pes dedirtti: Ben hakaret etmedim Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tecavüzle tehdit eden ve Manavgat'ta gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden hakaret ettin?" sorusuna "Ben hakaret etmedim" diyerek cevap verdi.

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditler yağdıran Süleyman Kaan Altınok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden hakaret ettin?" sorusuna "Ben hakaret etmedim" karşılığını verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AŞURE İSTEDİ

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.

Başkan Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken, hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

TEHDİT VE HAKARET İÇERİKLİ İFADELER KULLANDI

Mansur Yavaş'ın açıklamasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek yorum yapan bir kullanıcı, Büşra hemşirenin iş akdinin sonlandırılmasını isteyerek, tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, Büşra hemşire ise hesabını kapattı.

BAKAN KOCA'DAN BÜŞRA HEMŞİREYE DESTEK

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.