BUSKİ'den hem sağlıklı su hem tasarruf yatırımı

16.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:53

BUSKİ, Esenköy Mahallesi'nde yaz aylarında sulama suyu olarak kullanılan, ancak kış mevsiminde boşa akan su kaynağını, yeni yapılacak boru hatları ile Yeniceköy Mahallesi'ne getirecek. Su ihtiyacının bir bölümünü kuyularda pompalarla sağlayan Yeniceköy, böylelikle kuyu suyu yerine daha sağlıklı kaynak suyuna kavuşmuş olacak. Kuyuların devre dışı kalmasıyla da önemli bir enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

Esenköyden alınan bu kaynak kış aylarında Yeniceköye içme suyu olarak verilecek ve yaz aylarında ise Esenköy Mahallesi'nde tarımsal sulama suyu olarak kullanılmaya devam edilecek.

Ayrıca 25 Eylül 2019'da Esenköy Mahalle Muhtarlığına resmi yazı ile konu hakkında bilgi verilirken, alınan su kaynağının yazın sulama sezonu başladığında Esenköy Mahallesi sakinlerine iade edileceği özellikle belirtildi.

Kaynak: Bültenler