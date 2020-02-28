Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı
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Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı

Business Line bu ay da iş dünyasının nabzını tuttu.

28.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:30

Business Line bu ay da iş dünyasının nabzını tuttu. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Çin, bu salgın hastalığın ekonomik etkileri karşısında piyasaya yüzlerce milyon dolar nakit para desteği verdi. Yatırımcılar bu müdahaleyi olumlu buldu.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı
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