Buse Varol'un Sunuculuğunu Yaptığı "Çok Tatlı" Yarışma Programı Yoluna, Oyuncu Serhat Kılıç ile Devam Edecek
Kanal D'de yayınlanan 'Çok Tatlı'da sunucu değişikliğine gidildi. Yayına ilk Buse Varol ile başlayan program, sevilen oyuncu Serhat Kılıç ile devam edecek.
Yeni sezonda diziler yerine yarışma programlarına ağırlık veren Kanal D, yaz aylarını renklendirecek yeni yarışam programını izleyicileriyle buluşturdu. Sunuculuğunu Alişan'ın eş Buse Varol'un yaptığı 'Çok Tatlı' yarışma programını izleyenlerin beğenisine sundu. Ancak program, ilerleyen bölümlerde sunucu değişikliği haberleriyle gündeme geldi.
SUNUCU DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ
Kanal D'nin yarışma programı 'Çok Tatlı', sunucusu Buse Varol ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Çok yeni olan yarışma programına Buse Varol'un yerine, oynadığı dizilerle adından söz ettiren Serhat Kılıç'ın geleceği öğrenildi.
YORUMLAR (5)
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Bu kadin pogram filan. Yapamaz kiskacliktan kimse yle gecinemez unlu olmak icin evlendi alisanla onceden bunu kac kisi taniyoduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ohh iyiki buse gidiyo bıktık zaten bu alisanla busenin haberlerinden tiksindik ikisinde görmek istemiyoruzzzzzCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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sıradan bir tv.nun sıradan bir proğramı ülkemizde son dakika haberi oluyorsaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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OkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Program kalksınCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır