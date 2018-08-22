Buse Varol'un Sunuculuğunu Yaptığı "Çok Tatlı" Yarışma Programı Yoluna, Oyuncu Serhat Kılıç ile Devam Edecek

Yeni sezonda diziler yerine yarışma programlarına ağırlık veren Kanal D, yaz aylarını renklendirecek yeni yarışam programını izleyicileriyle buluşturdu. Sunuculuğunu Alişan'ın eş Buse Varol'un yaptığı 'Çok Tatlı' yarışma programını izleyenlerin beğenisine sundu. Ancak program, ilerleyen bölümlerde sunucu değişikliği haberleriyle gündeme geldi.

SUNUCU DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Kanal D'nin yarışma programı 'Çok Tatlı', sunucusu Buse Varol ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Çok yeni olan yarışma programına Buse Varol'un yerine, oynadığı dizilerle adından söz ettiren Serhat Kılıç'ın geleceği öğrenildi.