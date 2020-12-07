Buse Varol kimdir? Buse Varol hayatı ve biyografisi! Buse Varol kaç yaşında, nereli?
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Buse Varol kimdir? Buse Varol hayatı ve biyografisi! Buse Varol kaç yaşında, nereli?

07.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:29
Buse Varol kimdir? Buse Varol hayatı ve biyografisi! Buse Varol kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Buse Varol, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Buse Varol hakkında merak edilenler. Buse Varol hayatı ve biyografisi. Buse Varol kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Buse Varol merak konusu oldu. İşte Buse Varol hakkında merak edilen Buse Varol kimdir, Buse Varol hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BUSE VAROL KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Mart 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: Manisa

Boy: 1,73 m

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.

2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Varol, yakında bir evlat sahibi olacak.

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