Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram!

Dün gece Buse Varol ve Alişan çifti sosyal medya hesaplarından Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın hayatını kaybettiklerini duyurdu. 2018 yılında evlenen Alişan ile evlenen Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında?

Alişan ile 2018 yılında evlenen ve 2 evlatları olan Buse Varol dün gece instagram sayfasından Alişan'ın kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram! Buse Varol instagram!

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.

2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Varol, şuan iki evlat sahibidir.