Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram!

Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dün gece Buse Varol ve Alişan çifti sosyal medya hesaplarından Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın hayatını kaybettiklerini duyurdu. 2018 yılında evlenen Alişan ile evlenen Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında?

Alişan ile 2018 yılında evlenen ve 2 evlatları olan Buse Varol dün gece instagram sayfasından Alişan'ın kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram! Buse Varol instagram!

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.

2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Varol, şuan iki evlat sahibidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Aytaç Kara Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol instagram! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 07:33:25. #1.15#

title