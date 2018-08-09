Buse Narcı ile Ayrılan Sinan Akçıl, Yeni Sevgilisiyle Görüntülendi

Buse Narcı ile ilişkisini üç gün önce bitiren Sinan Akçıl, 2016 Best Model of Turkey birincisi Gizem Kayalı ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN DRONE UÇURARAK ETRAFI KONTROL ETTİLER

Yeni bir aşka yelken açan Sinan Akçıl ve Gizem Kayalı, birlikte görüntü vermemek için sıkı önlemler aldı. Bodrum Türbükü'nde objektiflere takılan çift, etrafta muhabirlerin olup olmadığını drone uçurarak kontrol etti.

BUSE'YLE AYRILDIĞINI DUYURARAK KALBİMDE BAŞKA BİRİ VAR DEMİŞTİ

Buse Narcı ile ilişkinin başında yollarını ayıran Sinan Akçıl, "Buse çok sevdiğim birisi, çok iyi bir insan. Tanışma aşamasındaydık ama olmadı. Kalbimde başka birisi var mı dersen evet var. Birkaç gün içinde el ele çekebilirsiniz, zaten o kişi benim kalbimdeki kişidir" demişti.

"SİNAN BENİM YUNAN HEYKELİM"

25 yaşındaki Buse, ilişkinin başında çok mutlu olduğunu söyleyerek "Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip" demiş, bu sözlerle de magazin gündemine gelmişti.

Buse Narcı