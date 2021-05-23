Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı
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Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı

Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Miss Turkey 2016 yarışmasında birinci olan Buse İskenderoğlu, tatil sezonunu Miami'de açtı. Yakın arkadaşı Şevval Şahin'in yanına giden sunucu, paylaştığı bikinili kareleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Tatil sezonunu Miami'de açan Buse İskenderoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Yakın arkadaşı Şevval Şahin'in yanına giden model, bir haftadır tatil yapıyor.

Birbirinden farklı bikinilerle çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınlayan İskenderoğlu'na iltifat mesajları yağıyor.

Show TV'de magazin programı sunan model, düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayranların övgüler de alıyor.

Son olarak 1 Hotel South Beach'te paylaştığı pozlara sunucu, "Havuz günü" diye yazdıp, güneş emojisi koydu.

Sosyal medyayı aktif kulanan sunucu, Amerika'daki gittikleri yerleri de paylaşmayı ihmal etmiyor.

İskenderoğlu, Şahin'le karesini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı
Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı
Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı
Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı
Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı
Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı
Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı

Kaynak: Snob Magazin

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Buse İskenderoğlu sezonu Miami'de açtı - Haberler Magazin
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