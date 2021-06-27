Buse Arslan ile Kazım Akdeniz boşandı
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Buse Arslan ile Kazım Akdeniz boşandı

Buse Arslan ile Kazım Akdeniz boşandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Buse Arslan ile Kazım Akdeniz, 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve sosyal medyada paylaştıkları aşk fotoğraflarıyla sürekli gündeme gelmişti. Çiften üzen haber geldi. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 'Kuruluş Osman' dizisinin Aygül Hatun'u Buse Arslan'ın beş yıllık evliliğini sessiz sedasız noktaladığı ortaya çıktı. Oyuncunun 2016 yılında evlendiği işadamı Kazım Akdeniz'den nisan ayında boşandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre çift, anlaşmalı olarak ayrıldı ve birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Buse Arslan ile Kazım Akdeniz boşandı

Kaynak: Snob Magazin

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