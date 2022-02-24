BÜSAM Şehir Akademi'ye yoğun ilgi

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'nin geleceği üzerine düşünce ve araştırma eksenli faaliyetleri amaçlayarak kente kazandırdığı, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de 2022 Bahar Dönemi dersleri başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BÜSAM'da Şehir Akademi'ye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, KCETAŞ Konferans Salonu'nda gerçekleşen BÜSAM Zihniyet Okumaları, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur'un konuşmacı olduğu açılış dersi ile başladı. Kayseri'nin geleceği için strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla açılan, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi bünyesindeki Şehir Akademi'de bahar dönemi vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Kurslarda katılımcılar, Okumak Yaşamak ve Düşünmek Üzerine, Mukayeseli Medeniyet ve Şehir Okumaları, Yazarlık, Görsel Düşünme, Gündelik Hayat Okumaları ve Sinema Masal Atölyelerinde 12 hafta boyunca eğitimler alacak. 2022 Bahar Dönemi atölyelerinde, Yusuf Yerli Mukayeseli Medeniyet ve Şehir Okumaları, Mustafa İbakorkmaz Yazarlık, Dursun Çiçek Görsel Düşünme, Yonca Gençoğlu Gündelik Hayat Okumaları, İsmail Doğu Sinema Masal ve Betül Nurata ise Okumak Yaşamak ve Düşünmek Üzerine Atölyelerinde eğitimler verecek.

Şehir Akademi'de atölyelerin yanı sıra, Zihniyet Okumaları Seminerleri de düzenleniyor. Seminerlerde, 1. hafta Medeniyetlerin Stratejik Tercihleri ve Zihniyet Kotları konusu işlenirken, 2. hafta İnsan'dan Hüman'a, Hüman'dan Transhüman'a, 3. hafta Zihniyet Değişimleri ve Yeni '"İslam Medeniyeti" Tasavvuru, 4. hafta Siyaset ve Zihniyet, 5. hafta Etik-Estetik-Güzellik ve Zihniyet, 6. hafta Dil ve Zihniyet konuları ele alınacak. Katılımcılar, portal.kayseri.bel.tr/birim/busam adresinde ve www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden tüm detaylara ulaşabiliyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel