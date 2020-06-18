Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Ndayishimiye yemin ederek görevine başladı
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Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Ndayishimiye yemin ederek görevine başladı

Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye yemin etti.

Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Ndayishimiye yemin ederek görevine başladı
18.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:03

Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye yemin etti.

Geçen ay düzenlenen seçimlerden galip çıkan ve 20 Ağustos'ta görevi devralması beklenen Ndayishimiye, eski Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın kalp krizi nedeniyle ani ölümü üzerine planlanandan iki ay önce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Ndayishimiye, ülkenin siyasi başkenti Gitega'daki Ingoma stadyumunda düzenlenen törenle yemin ederek 7 yıllık süre için görevine başladı.

Eski Cumhurbaşkanı Nkurunziza, 9 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Ndayishimiye, 20 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı olarak oyların yüzde 68,72'sini almıştı.

Rakibi ana muhalefet partisi Yeni Ulusal Özgürlük Konseyinin (CNL) lideri Agathon Rwasa'nın oyu ise yüzde 24,19'da kalmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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