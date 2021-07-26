Burun akıntısı covid belirtisi mi? Covid belirtileri neler?

Günlük korona tablosu yayınladıktan sonra vaka sayılarında yaşanan artış vatandaşları endişelendirdi. Peki, Burun akıntısı covid belirtisi mi? Covid belirtileri neler? Aşı olmak zorunlu mu? Aşı randevusu nasıl alınır?

18 doldurmuş kişilere aşı randevusu hakkı verildi. Aşı olmak zorunlu mu? Aşı yaşı kaç? Aşı randevu! 2. doz aşı randevusu nasıl alınır? Burun akıntısı covid belirtisi mi? Covid belirtileri neler?

BURUN AKINTISI COVID BELİRTİSİ Mİ?

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

solunum güçlüğü veya nefes darlığı

göğüs ağrısı veya göğüste baskı

konuşma veya hareket kaybı

AŞI OLMAK ZORUNLU MU?

Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

AŞI RANDEVUSU ALMA

Hastaneden randevu almak isteyenler ALO 182 hattını arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ile giriş yaparak aşı randevusu alabilir. MHRS'den randevu almak için eğer üyeliğiniz bulunmuyorsa öncelikle "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmekte. Üye olma işleminden sonra da Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik ve şifreniz ile gereken tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız tek işlem hastane ve hekiminizi seçmek.

Lütfen Belirlenen Süre Sonunda Tekrar Deneyiniz uyarısı alan vatandaşlar MHRS sisteminin yanı sıra cep telefonuyla SMS üzerinden de randevu alabilir. SMS ile aşı randevusu almak için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e göndererek de aşı uygunluk durumlarını kontrol edebilirsiniz.