Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı
Bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 2021 Bursluluk sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Adaylar kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiriyorlar. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı! İşte İOKBS tarihi ve detaylar
Bursluluk sınavı başvuru tarihleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. İOKBS başvuruları 2021 yılında şubat ayında alınacak. Sınav ise 25 Nisan'da düzenlenecek.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Bursluluk sınavı başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.