Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı

Bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 2021 Bursluluk sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Adaylar kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiriyorlar. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı! İşte İOKBS tarihi ve detaylar