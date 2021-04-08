Bursluluk sınavı ertelendi mi?

Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında açıklama yaptı. Peki, Bursluluk sınavı ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Muharrem Sarıkaya ile Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. "Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, açık cevaplar verdi. Peki, Bursluluk sınavı ertelendi mi?

BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Muharrem Sarıkaya ile Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

"Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.