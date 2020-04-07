Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? 2020 MEB İOKBS konuları neler?
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Ziya Selçuk, MEB, Eğitim, Güncel

Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? 2020 MEB İOKBS konuları neler?

Bursluluk sınavı konuları neler? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 İOKBS - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının ertelendiğini duyurdu. Peki, İOKBS ne zaman? Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlar arasına Nisan ayında yapılması planlanan İOKBS de dahil oldu. İOKBS-İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı...

07.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:55
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? 2020 MEB İOKBS konuları neler?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konuları neler, belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ertelenen bursluluk sınavının müfredatını da açıkladı. Buna göre bursluluk sınavı konular birinci dönemden olacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı müfredatı, 2020 bursluluk sınavı 2020 konuları haberimizde.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açılmaya göre, 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelendi.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?

5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabildiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 2020 müfredatı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya açıklık getirdi.

Selçuk, "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar." ifadelerini kullanıdı.

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