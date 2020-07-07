Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay'ın acı günü
Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay'ın babası vefat etti.
07.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:10
Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay'ın babası vefat etti.
Bursaspor, kulübün eski başkanı Ali Ay'ın babasının vefat ettiğini duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından gönderilen taziye mesajında, "Eski başkanlarımızdan Ali Ay'ın babası Hacı Mustafa Ay vefat etmiştir. Cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazına müteakip İrfaniye İlay Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA
Kaynak: İHA