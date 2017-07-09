Bursaspor'da yeniler Titi ve Ekong ilk çalışmaya çıktı



Cemal EKENTOK BURSA (DHA)



Bursashor yeni sezon hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı tek çalışma ile sürdürdü. Yeşil beyazlılarda dün imza atan Titi ve Ekong takımla birlikte ilk antrenmanı bu gün yaptı.



Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının dokuzuncu gününde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde sabah yaptığı tek çalışma ile sürdürdü. Le Guen'in saha içerisinde yaptığı toplantı ile başlayan haftanın son çalışması, güç geliştirici istasyon ile devam etti.



Isınma sonrası 4 gruba ayrılan yeşil beyazlı futbolcular yardımcı antrenör Yves yönetiminde önce pas, ardından da geniş alanda serbest bir oyun oynadı. 30 dakikalık bu oyunun sırasında sertliklerin olması üzerine oyunu durduran Le Guen, Arkadaşlarınıza sert girmeyin. Faul yapmanızı istemiyorum diyerek Pascal ile Ekong'u uyardı.



Çalışmanın son bölümünde ise Bursasporlu futbolcular, tam sahada 4 kalecinin de dahil olduğu pas ve gole yönelik çalışma yaptı. Yeşil beyazlıların yenileri Titi ile Ekong takıma hazır geldiklerini yaptıkları mücadelelerle ortaya koydu.



ÜÇ OYUNCU KOŞTU



Bursaspor'da sezon başında yapılan antrenmanlarda sakatlık geçiren İbrahim Serdar Aydın, Ertuğrul Ersoy ve Sercan Yıldırım, fizyoterapist eşliğinde koşarken, Bilal Kısa, Furkan Özçal, Emre Taşdemir'in ise tedavileri devam etti.



Bursaspor yarın sabah ve akşam yapacağı iki çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.



(Tür: Spor)