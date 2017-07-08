Bursaspor'da Guen'den İlk Uyarı Barış'a

BURSASPOR'un Fransız teknik direktör Paul Le Guen, takımına bu sabah Özlüce Tesisleri'nde yaptırdığı antrenmanda ilk uyarıyı, antrenmanını geç katılan Barış Yardımcı'ya yaptı.



1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ



Yeşil beyazlı takımın Fransız teknik direktör Le Guen nezaretinde gerçekleşztinrdiği antrenman yaklaşık 1 saat 40 akika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan yeşil beyazlılar, bir sonraki bölümde minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Son bölümde ise 30 dakika süren tempo arttırmalı koşular yapıldı.



SERCAN'LA KUBİLAY KATILMADI



Sağ alt adalesinde sertleşme olan Sercan Yıldırım ve sol kasık adalesinde 1'inci derece zorlanma olan Kubilay Kanatsızkuş, antrenmanda yer almadı. Sakat futbolcular Furkan Özçal, Ertuğrul Ersoy, Bilal Kısa'nın ise tedavi oldu.



Bursaspor, bugün saat 17.30'da yapacağı 2'nci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



- Bursa