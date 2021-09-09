Bursalı tüketicilerden "fahiş fiyatlı ürünleri şikayet edin" çağrısı
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Bursalı tüketicilerden "fahiş fiyatlı ürünleri şikayet edin" çağrısı

Bursalı tüketicilerden 'fahiş fiyatlı ürünleri şikayet edin' çağrısı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, çarşı, pazar, market ve mağazalarda girdi maliyetine bağlı olmadan yapılan zamlarla ilgili vatandaşlardan ticaret il müdürlüklerine şikayette bulunulmasını istedi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, çarşı, pazar, market ve mağazalarda girdi maliyetine bağlı olmadan yapılan zamlarla ilgili vatandaşlardan ticaret il müdürlüklerine şikayette bulunulmasını istedi.

Bursa Millet Bahçesi'nde dernek üyeleriyle basın açıklaması yapan Yılmaz, son dönemde özellikle gıda fiyatlarında fahiş zamlar yapıldığını söyledi.

Bu zamların haksız yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çarşı, pazar, market ve mağazalarda girdi maliyetine bağlı olmadan yapılan zamlarla ilgili Ticaret Bakanlığı 'haksız fiyat uygulaması' adıyla bir yönetmelik uygulamaya başlamıştır. Buna göre, tüketicilerimiz yüksek fahiş fiyat uygulayan işletmeler konusunda Ticaret İl Müdürlüğüne şikayette bulunarak piyasa denetimi isteyebilir. Bu son yıllarda gerçekten çok keyfi zamlarla karşı karşıya kalan tüketici, zamların ağır yükü altında ezilmiştir. Tüketiciler, yeni gelecek bir zammı kaldıracak güçte değildir."

Bursalı tüketicilerden 'fahiş fiyatlı ürünleri şikayet edin' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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