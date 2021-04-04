Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a tırmanan Bursalı dağcılar, 1,5 metreyi bulan kar üzerinde gece sıfırın altında 13 derecede dolunayda kamp yapmanın keyfini çıkardı.