Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp
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Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp

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Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a tırmanan Bursalı dağcılar, 1,5 metreyi bulan kar üzerinde gece sıfırın altında 13 derecede dolunayda kamp yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a tırmanan Bursalı dağcılar, 1,5 metreyi bulan kar üzerinde gece sıfırın altında 13 derecede dolunayda kamp yapmanın keyfini çıkardı.

Yeşil Bursa Dağcılık İhtisas Spor Kulübü sporcuları Abdülkadir Yazıcı, Serkan Koyuncuoğlu,Elif Öztürk geçen hafta sonu gerekli izinleri alarak Uludağ Zirve faaliyetinde bulundu. Uludağ Küçük Zirve yolunda bulunan Kar Çukuru mevkiinde eksi 13 derecede kamp kuran 3 arkadaş dolunaylı gecede Uludağ'ın eşsiz güzelliğinin tadını çıkarırken, pazar sabahı günü birlik gelen arkadaşları Abidin Balcı, Elif Dursun, Deniz Köse, Sezer Yemenicioğlu, Yaşar Tiryaki, Tülay Düşmez Şanlı ve Yalçın Yazar ile birlikte Diagonal (Volfram) Kulvarından tırmanış yaparak zorlu batak karda Uludağ Büyük Zirve 2 bin 543 metre yüksekliğe çıktı.

1,5 metreyi bulan karda gerçekleşen etkinlik birbirinden güzel fotoğraflarla kayıt altına alındı. - BURSA

Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp
Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp
Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp
Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp
Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp
Bursalı dağcılardan Uludağ'da dolunay altında kamp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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