Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Akademisyenler ile buluştu

31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dinleyici olarak katıldığı konferansta Doç. Dr. Ayhan Helvacı konuşmasında, ergenlik döneminin insan hayatının en şaşırtıcı ve en ciddiye alınması gereken evrelerinden biri olduğunu belirterek, bu dönemde verilecek olan müzik ve ses eğitiminin son derece önem kazandığını söyledi. Helvacı konuşmasının devamında "Eğitmenlerin dönem özeliklerini bilerek eğitim vermesi, öğrencilerin bu geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlayacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.

Öğretmenlerin ve lise öğrencilerinin, etkinlik sayesinde insan sesinin gizemli coğrafyasında eşsiz bir gezintiye çıktığını belirten Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Remzi Ayaz, öğrencilerin gelişimine olumlu katkı sağlayacak bu tür akademik buluşmaların devam edeceğini belirterek, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan HELVACI'ya konuşmacı olarak katılımından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler