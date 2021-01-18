Bursa-Yalova karayolunda buzlanma nedeniyle TIR şarampole uçtu; 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bursa-Yalova karayolunda buzlanma nedeniyle TIR şarampole uçtu; 1 yaralı

18.01.2021 23:38 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:41
Bursa-Yalova karayolunda buzlanma nedeniyle TIR şarampole uçtu; 1 yaralı

Yalova kara yolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, şarampole devrildi.

BURSA-Yalova kara yolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, şarampole devrildi. Kazada TIR sürücüsü Selahattin Yılmaz (41), yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Gemlik Bağkur Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İstanbul istikametine giden Selahattin Yılmaz yönetimindeki 34 KG 874 plakalı çakıl ve kum yüklü TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, TIR metal yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, TIR'da sıkışan sürücü Yılmaz'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla çıkarılan Selahattin Yılmaz sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa-Yalova karayolunda buzlanma nedeniyle TIR şarampole uçtu; 1 yaralı
Bursa-Yalova karayolunda buzlanma nedeniyle TIR şarampole uçtu; 1 yaralı
Bursa-Yalova karayolunda buzlanma nedeniyle TIR şarampole uçtu; 1 yaralı
Bursa-Yalova karayolunda buzlanma nedeniyle TIR şarampole uçtu; 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Demet Şener Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Jose Sosa Mesut Özil Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa-Yalova karayolunda buzlanma nedeniyle TIR şarampole uçtu; 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 23:42:29. #1.15#
title