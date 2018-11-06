Bursa Valisi İzzettin Küçük Veda Etti

Bursa Valiliğinden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali İzzettin Küçük, Bursalılarca uğurlandı.

Bursa Valiliğindeki görevi sona eren Vali Küçük için Heykel semtindeki tarihi valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Protokolün yanı sıra kent halkının katılım gösterdiği törende, Bursaspor atkısıyla kürsüye gelen Küçük, konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Küçük, kentte Bursalıların desteği, sevgisi, arkadaşlığı ve varlığıyla 2,5 sene görev yaptığını söyledi.

Devlet işlerinin doğasının böyle olduğunu dile getiren Küçük, "Mühim olan sevenlerle kucaklaşarak ayrılmaktır. Geriye eğer hoş bir seda bıraktıysam mutluyum, mesudum, müsterihim. Sizlerin buradaki varlığı benim için çok kıymetli ve değerlidir." diye konuştu.

Küçük, Türkiye'nin değişik illerinde 10 yıl aralıksız valilik yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu görevi bana tevdi eden, güvenen başta Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonra elbette devlet görevi devam edecektir. Küçük aralar verilir, başka görevler yapılır ama sizlerin sevgisi kalbimin en müstesna köşesinde yer alacaktır. Buradan ayrılmıyorum, Bursa'dayım, çocuklarım burada. Bir evim burada, bir evim İstanbul'da. Sizlere burada bir veda olarak hitap etmiyorum. Sizlere olan teşekkürlerimi iletmek için bir ortam olarak görüyorum. Yeni gelen valimize de 'hoş geldiniz' diyorum. Ona da hayırlı uğurlu olsun, o da çok güzel işler yapacaktır."

Konuşmasının ardından kendisini uğurlamaya gelen Bursalılarla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Küçük, aracına binerken Bursasporlu taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratta bulundu.