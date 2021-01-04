Bursa Valisi Canbolat, aşının ikinci dozunu oldu
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Bursa Valisi Canbolat, aşının ikinci dozunu oldu

04.01.2021 16:36 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:39
Bursa Valisi Canbolat, aşının ikinci dozunu oldu

BURSA Valisi Yakup Canbolat, gönüllü olduğu Çin aşısının ikinci dozu da uygulandı.

BURSA Valisi Yakup Canbolat, gönüllü olduğu Çin aşısının ikinci dozu da uygulandı.

Koronavirüs aşısının ilk dozunu, gönüllü olarak 18 Aralık 2020'de olan Bursa Valisi Yakup Canbolat'a, ikinci doz bugün, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapıldı. Vali Canbolat, yaptığı açıklamada, "Uludağ Tıp Fakültesi'ndeki hocalarımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Herkese sağlık ve afiyet dilerim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cansel ORUÇ

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